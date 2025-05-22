Microsoft и Минюст США обезвредили крупную сеть вредоносного ПО

С марта по май 2025 года Lumma заразила почти 400 000 компьютеров с Windows. Программа распространялась через фишинговые письма, поддельные сайты и вредоносную рекламу. По решению суда Microsoft заблокировала более 2 300 вредоносных доменов, а ФБР закрыло ещё 5, которые использовались для управления атаками. Вместе с этим работали и международные партнёры — Europol, японский центр JC3 и крупные компании в сфере кибербезопасности.

Создателем Lumma, предположительно, является хакер Shamel. Он продавал программу через Telegram и форумы, обещая клиентам поддержку и простоту в использовании.