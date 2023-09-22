Microsoft интегрирует в свой поисковик инновационный ИИ-генератор изображений

Эта интеграция позволяет пользователям превращать описания изображений в подробные иллюстрации, и он даже может встраивать туда текст, с чем большинство моделей справляется очень плохо. По сравнению с предыдущей версией DALL-E 3 значительно улучшены возможности генерации.

Например, если попросить DALL-E 3 создать изображение авокадо в кресле терапевта с надписью «Я чувствую себя таким пустым внутри» и отверстием размером с ямку в центре, а также ложку-терапевта, делающего записи, то DALL-E 3 сможет точно создать нужное изображение с корректно вставленным текстом. Хотя точное количество пользователей, имеющих доступ к DALL-E 3, пока не раскрывается, OpenAI подтвердила, что ее платные клиенты смогут получить доступ к обновленной модели, а пользователи Bing Chat смогут использовать эту функцию бесплатно.