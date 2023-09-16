Microsoft: иранские хакеры нацелились на спутниковые и оборонные компании

Хотя целью группы были тысячи компаний, Microsoft отметила, что получили доступ лишь к небольшому проценту из них. Взломы произошли в период с февраля по июль этого года и затронули в основном американские компании. Хотя эти атаки, по-видимому, были совершены в целях шпионажа, американское разведывательное сообщество предупреждает, что Иран становится все более агрессивным в своих кибер-операциях и может представлять большую угрозу в будущем.

Их северокорейские коллеги тоже не дремлют. Так, хакеры, поддерживаемые Северной Кореей, начали новую кампанию, направленную на исследователей безопасности, используя эксплойт нулевого дня и вредоносное ПО, предупредила группа анализа угроз Google.