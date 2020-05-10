Наука и технологии
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Microsoft избавит почту от потока спама из-за групповых рассылок
Функция «ответить всем» может создать настоящий апокалипсис в почте
Скорее всего, многие сталкивались с ситуацией, когда на почту приходит письмо, предназначенное сразу для нескольких человек, и эти люди начинают отвечать на него, не убирая ваш адрес из копии. Всё это приводит к настоящему хаосу в почтовом сервисе. К счастью, Microsoft избавит почту от потока спама из-за групповых рассылок.
Новая опция предназначена для Exchange Online и Office 365. Конечно, она, скорее, пойдёт на пользу большим организациям. С такой проблемой сталкивалась сама Microsoft в 1997 году. Тот инцидент прозвали Bedlam DL3. Тогда в рассылку попали 25 тысяч человек, и они отвечали сразу всем. В итоге «почтовый апокалипсис» вывел из строя внутреннюю систему электронной почты на несколько дней.
Теперь сервисы Microsoft будут обнаруживать, если намечается ситуация, когда создаются десять сообщений «сразу-всем» для 5000 адресов в течение 60 минут.