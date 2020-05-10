Microsoft избавит почту от потока спама из-за групповых рассылок

Новая опция предназначена для Exchange Online и Office 365. Конечно, она, скорее, пойдёт на пользу большим организациям. С такой проблемой сталкивалась сама Microsoft в 1997 году. Тот инцидент прозвали Bedlam DL3. Тогда в рассылку попали 25 тысяч человек, и они отвечали сразу всем. В итоге «почтовый апокалипсис» вывел из строя внутреннюю систему электронной почты на несколько дней.

Теперь сервисы Microsoft будут обнаруживать, если намечается ситуация, когда создаются десять сообщений «сразу-всем» для 5000 адресов в течение 60 минут.