Microsoft изобрела компьютеризированный рюкзак для студентов и спортсменов

Изобретённый Microsoft рюкзак может применять датчики для того, чтобы считывать информацию об окружающей среде. Кроме того, он может использовать алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы распознавать окружающие объекты. Отвечать на запросы пользователя рюкзак может посредством голосового помощника.

С помощью нового рюкзака Microsoft хочет решить проблему низкой актуальности голосовых ассистентов, которые используются преимущественно дома. Вне дома их использование может быть не самым удобным. Например, нужно достать смартфон и нажать на нём что-то, чтобы вызвать помощника. В пути или когда руки заняты (например, лыжными палками) это может быть несподручно.