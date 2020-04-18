Microsoft изобрела способ добывать криптовалюту с помощью двигательной активности

Это, по крайней мере, следует из недавно опубликованного в сети патента, который приводит издание Ubergizmo. Согласно документу, Microsoft намерена использовать ежедневную двигательную активность человека как способ генерировать вычислительные мощности, которые можно применять для майнинга криптовалюты. В патенте сообщается, что данные, сгенерированные на основе физической активности, могут использоваться в качестве Proof-of-Work (доказательство выполнения работы). Этот алгоритм используется для подтверждения транзакций и создания новых блоков. С его помощью майнеры конкурируют друг с другом за завершение транзакций в сети и за вознаграждение.

Собирать данные физической активности планируется с помощью множества датчиков на носимых устройствах. Конечно, пока нет гарантий, что эта идея будет воплощена в жизнь.