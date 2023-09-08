Наука и технологии
13:54, 08 сентября 2023
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Microsoft: китайцы в соцсетях успешно выдают себя за избирателей США

И даже используют ИИ

Китайцы все чаще выдают себя за американских избирателей и нацеливаются на политических кандидатов в различных социальных сетях, что становится все более изощренным, говорится в отчете компании Microsoft.

Microsoft: китайцы в соцсетях успешно выдают себя за избирателей США

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

В отчете, посвященном росту «цифровых угроз из Восточной Азии», говорится о том, что тайные операции влияния становятся все более успешными в привлечении целевой аудитории в социальных сетях. Некоторые из этих кампаний теперь используют генеративный искусственный интеллект для создания визуального контента, который привлекает большее количество пользователей, тенденция началась примерно в марте.

Несмотря на то, что китайские кампании влияния исторически с трудом набирали обороты, после промежуточных выборов 2022 года они стали более эффективными. Microsoft обнаружила такой контент на таких платформах, как Facebook*, Instagram* и Twitter.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

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