Microsoft: китайцы в соцсетях успешно выдают себя за избирателей США

В отчете, посвященном росту «цифровых угроз из Восточной Азии», говорится о том, что тайные операции влияния становятся все более успешными в привлечении целевой аудитории в социальных сетях. Некоторые из этих кампаний теперь используют генеративный искусственный интеллект для создания визуального контента, который привлекает большее количество пользователей, тенденция началась примерно в марте.

Несмотря на то, что китайские кампании влияния исторически с трудом набирали обороты, после промежуточных выборов 2022 года они стали более эффективными. Microsoft обнаружила такой контент на таких платформах, как Facebook*, Instagram* и Twitter.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена