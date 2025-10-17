Microsoft начала планировать перенос производства из Китая

Часть серверного производства уже начала переноситься в 2024 году, а следующим может стать производство консолей Xbox.

Подобные шаги рассматривают и другие гиганты: Amazon Web Services изучает возможность переноса производства серверов ИИ, а Google просит расширить мощности по производству серверов в Таиланде.

Решения компаний напрямую связаны с напряженной торговой ситуацией между США и Китаем, пишут СМИ. Администрация Трампа угрожала 100%-ными тарифами и ограничениями на экспорт программного обеспечения, требуя от американских компаний сокращать зависимости от Китая. Ранее Трамп критиковал Intel и требовал ухода её CEO из-за связей с Китаем.

Хотя полностью исключить Китай из цепочек поставок сложно, уверяют эксперты.