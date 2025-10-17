Microsoft начала планировать перенос производства из Китая

Опубликовано 17 октября 2025, 18:571 мин.
Microsoft начала планировать перенос производства из КитаяОдна из многих
Microsoft стала последней крупной компанией, которая планирует перенести часть своего производства из Китая. Источники Nikkei Asia сообщили, что Microsoft попросила поставщиков подготовить сборку и производство компонентов для ноутбуков Surface и серверов за пределами Китая, начиная с 2026 года.
Часть серверного производства уже начала переноситься в 2024 году, а следующим может стать производство консолей Xbox.
Подобные шаги рассматривают и другие гиганты: Amazon Web Services изучает возможность переноса производства серверов ИИ, а Google просит расширить мощности по производству серверов в Таиланде.
Решения компаний напрямую связаны с напряженной торговой ситуацией между США и Китаем, пишут СМИ. Администрация Трампа угрожала 100%-ными тарифами и ограничениями на экспорт программного обеспечения, требуя от американских компаний сокращать зависимости от Китая. Ранее Трамп критиковал Intel и требовал ухода её CEO из-за связей с Китаем.
Хотя полностью исключить Китай из цепочек поставок сложно, уверяют эксперты.