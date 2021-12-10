Microsoft начала раздавать скидки пользователям пиратских программ

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Microsoft начала раздавать скидки пользователям пиратских программНо сработает ли?
Microsoft вышла на новый уровень борьбы с пиратством — компания предлагает 50-процентную скидку на пакет офисных программ Office пользователям, которые применяют пиратские копии.
Американское издание The Verge пишет, что в пиратских приложениях Office появляется такая реклама. Людям предлагают 50-процентную скидку на официальную подписку Microsoft 365. Ссылка из рекламы ведёт на официальный веб-сайт Microsoft, на котором утверждается, что «пиратское программное обеспечение подвергает компьютер риску». Любители пиратских программ могут столкнуться с вирусами, вредоносными программами, потерять данные и возможность получения критических обновлений.
Со скидкой стоимость подписки Microsoft 365 Family снижается до $49,99 за первые полгода, а для Microsoft 365 Personal — до $34,99.
Источник: The Verge