Microsoft начала раздавать скидки пользователям пиратских программ

Американское издание The Verge пишет, что в пиратских приложениях Office появляется такая реклама. Людям предлагают 50-процентную скидку на официальную подписку Microsoft 365. Ссылка из рекламы ведёт на официальный веб-сайт Microsoft, на котором утверждается, что «пиратское программное обеспечение подвергает компьютер риску». Любители пиратских программ могут столкнуться с вирусами, вредоносными программами, потерять данные и возможность получения критических обновлений.

Со скидкой стоимость подписки Microsoft 365 Family снижается до $49,99 за первые полгода, а для Microsoft 365 Personal — до $34,99.