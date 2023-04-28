Microsoft нашла новую уловку, чтобы остаться на российском рынке

Этот шаг рассматривается в том числе как попытка «обуздать» пиратство и предотвратить дальнейшие потери, так как Microsoft ранее ограничила доступ к загрузке некоторых своих продуктов после начала спецоперации России на Украине.

Несмотря на то, что российский дистрибьютор компании, ООО «Майкрософт Рус», рассказала ранее об увольнении почти всех своих сотрудников и расторжении договоров аренды, в настоящее время нет планов по ликвидации структуры в России.

При этом западные власти пока не оказывают давления на Microsoft с целью прекращения деятельности в России, по мнению председателя Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталия Манкевича, который считает, что корпорация пытается наладить прямой диалог с российским бизнесом.

Однако Илья Жарский, управляющий партнер экспертной группы Veta, считает, что усилия Microsoft могут быть связаны с ростом пиратства в России и желанием сохранить некоторые ниши.

Microsoft информацию не комментировала.