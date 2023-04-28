Microsoft нашла новую уловку, чтобы остаться на российском рынке

Microsoft нашла новую уловку, чтобы остаться на российском рынкеДля этого она предложила российским организациям продлить лицензию
По сообщениям, компания Microsoft пытается сохранить свое присутствие на российском рынке, предлагая продлить лицензии на свое ПО примерно 1000 организаций, не попавших под санкции, сообщает Коммерсантъ.
Этот шаг рассматривается в том числе как попытка «обуздать» пиратство и предотвратить дальнейшие потери, так как Microsoft ранее ограничила доступ к загрузке некоторых своих продуктов после начала спецоперации России на Украине.
Несмотря на то, что российский дистрибьютор компании, ООО «Майкрософт Рус», рассказала ранее об увольнении почти всех своих сотрудников и расторжении договоров аренды, в настоящее время нет планов по ликвидации структуры в России.
При этом западные власти пока не оказывают давления на Microsoft с целью прекращения деятельности в России, по мнению председателя Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталия Манкевича, который считает, что корпорация пытается наладить прямой диалог с российским бизнесом.
Однако Илья Жарский, управляющий партнер экспертной группы Veta, считает, что усилия Microsoft могут быть связаны с ростом пиратства в России и желанием сохранить некоторые ниши.
Microsoft информацию не комментировала.