Наука и технологии
Сегодня 18:23
Microsoft научилась обнаруживать опасные микроорганизмы до того, как они вызовут эпидемии
Проверили систему на комарах
Сегодня на конференции Ignite 2020 компания Microsoft представила новые технологии и сервисы в сфере бизнеса и инноваций. Среди них была показана система для обнаружения опасных микроорганизмов до того, как они вызовут эпидемии.
Система создана в рамках Microsoft Premonition. Для её разработки пять лет проводили научные исследования. Система может стать важным шагом на пути прогнозирования массовых заболеваний.
В пресс-релизе Microsoft сказано, что разработка тестировалась на различных видах комаров. Система способна выявлять потенциально патогенные микроорганизмы. При широком её использовании она может предотвратить вспышки инфекционных заболеваний.
В ближайшие недели Microsoft даст доступ к Microsoft Premonition большому количеству партнёров: Университету Джона Хопкинса, Университету Вандербильта, Питтсбургскому университету и Институту метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета.