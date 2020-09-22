Microsoft научилась обнаруживать опасные микроорганизмы до того, как они вызовут эпидемии

Система создана в рамках Microsoft Premonition. Для её разработки пять лет проводили научные исследования. Система может стать важным шагом на пути прогнозирования массовых заболеваний.

В пресс-релизе Microsoft сказано, что разработка тестировалась на различных видах комаров. Система способна выявлять потенциально патогенные микроорганизмы. При широком её использовании она может предотвратить вспышки инфекционных заболеваний.

В ближайшие недели Microsoft даст доступ к Microsoft Premonition большому количеству партнёров: Университету Джона Хопкинса, Университету Вандербильта, Питтсбургскому университету и Институту метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета.