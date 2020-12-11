Наука и технологии
Сегодня 17:19
Microsoft научилась создавать цифровые копии умерших людей для общения
А нужно ли это?
Microsoft запатентовала технологию создания цифровых копий людей, в том числе умерших. Копию можно будет использовать, чтобы близкие погибшего могли пообщаться с ней.
Microsoft предлагает собирать образцы голоса умершего человека, его фотографии, сообщения в соцсетях. В компании уверены, что цифровой двойник мог бы имитировать манеру общения человека. Для этого будут использоваться элементы искусственного интеллекта.
У Microsoft уже есть программы, способные общаться с людьми. Это, например, чат-бот Xiaoice, который имитирует 17-летнюю девочку. Бот может присылать эмодзи, выражать сочувствие, задавать вопросы. Программа даже запоминает контекст разговора.
Сообщается также, что технологии Microsoft, описанные в патенте, можно было бы использовать для улучшения работы существующих голосовых помощников.