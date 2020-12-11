Microsoft научилась создавать цифровые копии умерших людей для общения

Microsoft предлагает собирать образцы голоса умершего человека, его фотографии, сообщения в соцсетях. В компании уверены, что цифровой двойник мог бы имитировать манеру общения человека. Для этого будут использоваться элементы искусственного интеллекта.

У Microsoft уже есть программы, способные общаться с людьми. Это, например, чат-бот Xiaoice, который имитирует 17-летнюю девочку. Бот может присылать эмодзи, выражать сочувствие, задавать вопросы. Программа даже запоминает контекст разговора.

Сообщается также, что технологии Microsoft, описанные в патенте, можно было бы использовать для улучшения работы существующих голосовых помощников.