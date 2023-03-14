Microsoft не до этики искусственного интеллекта: компания уволила целую команду специалистов

Интересно, что Microsoft недавно инвестировала миллиарды долларов в своё партнёрство с OpenAI, разработчиком ChatGPT и DALL-E 2. Также компания обновляет свою поисковую систему Bing и веб-браузер Edge, чтобы они работали с помощью большой языковой модели следующего поколения, которая «более мощная, чем ChatGPT, и настроена специально для поиска».

Как отмечает Techcrunch, команда по этике была не очень большой — после реорганизации в октябре осталось всего около семи человек.