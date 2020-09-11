Microsoft обвинила российских хакеров во влиянии на выборы президента США

Microsoft сообщила, что из России работает та же хакерская группировка, которую обвиняли во вмешательстве в выборы 2016 года. Она называется «Стронций». Специалисты говорят, что хакеры атаковали более 200 организаций, среди них были штабы кандидатов, партии и политические консультанты.

Из Китая, по информации Microsoft, действовала группа «Цирконий», которая нападала на людей, связанных со штабом Байдена. Иранские хакеры нацелились на аккаунты, связанные со штабом президента Трампа.

Американская технологическая компания уточнила, что последние кибератаки были безуспешными.