Microsoft обвинила Россию в хакерских атаках на западные страны

В отчете Microsoft заявила, что обнаружила попытки “российского вторжения” в сети 128 организаций в 42 странах, причем большая часть "стратегического шпионажа" была направлена на правительства, аналитические центры, группы помощи и предприятия. Чаще всего Россия выбирала целью США и другие страны НАТО, включая Польшу, где координируется военная логистика и гуманитарная помощь, заявил президент Microsoft Брэд Смит.

"Выявленные нами российские атаки были успешными в 29 процентах случаев", - говорится в отчете Microsoft.

Смит сказал, что облачные сети, защищенные компаниями, "чья основная компетенция" заключается в обеспечении ИТ-безопасности, более безопасны, чем локальные сети. Смит отметил, что во всем мире компании частного сектора переходят на облачные технологии быстрее, чем государственные, и это явление особенно характерно для Европы, что подвергает их повышенному риску.