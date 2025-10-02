Microsoft объявила о розыгрыше на Crocs в стиле Windows XP

Опубликовано 02 октября 2025, 19:551 мин.
Microsoft объявила о розыгрыше на Crocs в стиле Windows XPМожно выиграть
Microsoft пообещала подарить Crocs, вдохновлённые Windows XP, с дизайном, напоминающим знаменитые обои «Bliss» счастливчикам. Обувь украшена подвесками в виде Клиппи и логотипа Internet Explorer, а также пиксельного курсора, значка «Корзина», папки «Мои документы» и бабочки MSN.
© Microsoft / Crocs
Вместе с обувью компания выпускает рюкзак с рисунком голубого неба и облаков, приуроченный к 50-летию Microsoft.
Crocs в стиле Windows XP не будут продаваться в обычной продаже. Получить их можно только через розыгрыш в соцсетях Microsoft до 7 октября, поставив лайк и написав комментарий с хэштегом #MicrosoftCrocSweepstakes.
Ранее, в августе, Microsoft уже предоставила такие Crocs своим сотрудникам. Купить их официально всё ещё нельзя, разве что с рук.