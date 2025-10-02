Microsoft объявила о розыгрыше на Crocs в стиле Windows XP

Вместе с обувью компания выпускает рюкзак с рисунком голубого неба и облаков, приуроченный к 50-летию Microsoft.

Crocs в стиле Windows XP не будут продаваться в обычной продаже. Получить их можно только через розыгрыш в соцсетях Microsoft до 7 октября, поставив лайк и написав комментарий с хэштегом #MicrosoftCrocSweepstakes.