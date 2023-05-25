Наука и технологии
14:00, 25 мая 2023
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Microsoft обжаловала блокировку сделки с Activision Activision Blizzard британским регулятором

Рассмотрение займет около девяти месяцев

Компания Microsoft официально подала апелляцию на решение антимонопольного органа Великобритании о блокировании предложенного ею приобретения Activision Blizzard за 69 млрд долларов.

Апелляция была подана в Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции (CAT), и ожидается, что судебный процесс займет около девяти месяцев.

Регулирующий орган Великобритании, Управление по конкуренции и рынкам (CMA), ранее выразил обеспокоенность по поводу сделки, утверждая, что она может дать Microsoft слишком большой контроль над рынком облачных игр.

Роль CAT заключается в рассмотрении законности процесса принятия решения, а не фактов, лежащих в его основе. Если CAT обнаружит ошибку в решении, он вернет дело в CMA.

Примечательно, что CMA никогда не отменял решение по какому-либо делу, возвращенному из CAT. Между тем, Microsoft также ведет судебную тяжбу с Федеральной торговой комиссией США в связи с той же сделкой.

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