Microsoft обжаловала блокировку сделки с Activision Activision Blizzard британским регулятором

Microsoft обжаловала блокировку сделки с Activision Activision Blizzard британским регуляторомРассмотрение займет около девяти месяцев
Компания Microsoft официально подала апелляцию на решение антимонопольного органа Великобритании о блокировании предложенного ею приобретения Activision Blizzard за 69 млрд долларов.
Апелляция была подана в Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции (CAT), и ожидается, что судебный процесс займет около девяти месяцев.
Регулирующий орган Великобритании, Управление по конкуренции и рынкам (CMA), ранее выразил обеспокоенность по поводу сделки, утверждая, что она может дать Microsoft слишком большой контроль над рынком облачных игр.
Роль CAT заключается в рассмотрении законности процесса принятия решения, а не фактов, лежащих в его основе. Если CAT обнаружит ошибку в решении, он вернет дело в CMA.
Примечательно, что CMA никогда не отменял решение по какому-либо делу, возвращенному из CAT. Между тем, Microsoft также ведет судебную тяжбу с Федеральной торговой комиссией США в связи с той же сделкой.