Microsoft ограничила общение пользователей с нейросетью, чтобы она следила за своим языком

“Наши данные показали, что подавляющее большинство людей находят ответы на интересующие их вопросы в течение 5 запросов, и только около 1 процента чатов содержат более 50 сообщений”, - говорится в сообщении команды Bing в блоге. Если пользователи превысят лимит в пять сеансов, Bing предложит им начать разговор с нуля..

Ранее Microsoft объяснила поведение своего чат-бота на нейросети. И предупредила, что длительные сеансы с 15 и более вопросами могут заставить Bing “повторяться или писать ответы, которые не всегда полезны, а также не соответствуют задуманному нами тону”.