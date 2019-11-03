Наука и технологии
Сегодня 10:19
Microsoft отказалась от знаменитого значка Internet Explorer
Ждём выхода финальной версии нового браузера
Стало известно, что Microsoft готовит новую иконку для браузера Edge на базе Chromium. Она заменит привычный значок, история которого началась ещё с Internet Explorer.
Конечно, эта иконка модифицировалась, и последняя её версия всё-таки отличается от первоначальной. Тем не менее узнаваемые черты оставались до сих пор. В новом же символе, который пользователи нашли в спрятанной мини-игре о сёрфинге в последних версиях Edge, ничего привычного нет.
Игру обнаружить, кстати, было не так-то просто. Чтобы получить команду для запуска игры, пользователям пришлось разгадывать головоломки от сотрудников Microsoft. После завершения игры браузер показал объявление с новым логотипом.
Стоит отметить, что Microsoft Edge пока выпущен только в бета-версии. Когда выйдет официальный релиз, пока неизвестно.