Microsoft отказалась от знаменитого значка Internet Explorer

Конечно, эта иконка модифицировалась, и последняя её версия всё-таки отличается от первоначальной. Тем не менее узнаваемые черты оставались до сих пор. В новом же символе, который пользователи нашли в спрятанной мини-игре о сёрфинге в последних версиях Edge, ничего привычного нет.

Игру обнаружить, кстати, было не так-то просто. Чтобы получить команду для запуска игры, пользователям пришлось разгадывать головоломки от сотрудников Microsoft. После завершения игры браузер показал объявление с новым логотипом.

Стоит отметить, что Microsoft Edge пока выпущен только в бета-версии. Когда выйдет официальный релиз, пока неизвестно.