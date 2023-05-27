Microsoft отключила Ozon от своих сервисов

Microsoft отключила Ozon от своих сервисовВсе, вроде как, восстановили
Ozon столкнулась с перебоями в работе, когда 25 мая компания Microsoft лишила ее сотрудников доступа к таким службам, как Outlook, Teams, Word и Excel. Предполагается, что этот шаг связан с предполагаемым использованием Ozon лицензий, «приобретенных обходными путями».
В результате сотрудникам Ozon пришлось прибегнуть к альтернативному программному обеспечению, такому как Google Meet, Zoom и Telegram. Отсутствие доступа к службам Microsoft создавало проблемы, особенно с электронной почтой, где хранился значительный объем информации.
Однако компания Ozon подтвердила, что доступ к ключевым сервисам уже восстановлен, и инцидент не оказал серьезного влияния на работу сотрудников. Внутренние системы компании, включая управление складом и продажами, не были затронуты. Компания Ozon заявила, что приобрела лицензии на программное обеспечение Microsoft у авторизованного дистрибьютора и расследует причину сбоя.