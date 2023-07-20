Microsoft передаст военным США улучшенные боевые AR-очки HoloLens

В конце августа два отряда проведут испытания 20 прототипов очков IVAS, оценивая их функциональность в условиях недостаточной освещенности, надежность и возможный дискомфорт. Предыдущие испытатели жаловались на тошноту, головную боль и напряжение глаз, а громоздкая конструкция, узкое поле зрения и блики дисплея также создавали проблемы.

HoloLens призваны повысить уровень осведомленности на поле боя, позволяя солдатам видеть местоположение друг друга, получать доступ к жизненно важным данным о состоянии здоровья и использовать менее заметное ночное видение.

Успешное августовское испытание может открыть путь к развертыванию системы в полевых условиях в течение нескольких лет. Армия планирует в период с июля по сентябрь 2024 г. заключить контракт на проведение второго полевого анализа, а уже в апреле 2025 г. провести оперативные боевые испытания, после чего приступить к масштабному развертыванию.

Если проблемы сохранятся, армия может отменить программу, что негативно скажется как на контракте Microsoft, так и на репутации HoloLens.