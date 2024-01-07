Microsoft почти отобрала корону самой дорогой компании у Apple

Восхождение Microsoft обусловлено несколькими факторами. В 2023 году ее акции опередили акции Apple: они выросли на 57% по сравнению с 48%. Этот импульс сохраняется и в 2024 году, акции Microsoft при этом несут меньшие потери.

Устойчивость расходов предприятий способствовала росту облачного бизнеса Azure от Microsoft, обеспечивая выгодное преимущество перед конкурентами, такими как Alphabet (Google). Интеграция Azure с искусственным интеллектом еще больше укрепляет ее позиции, привлекая клиентов, ищущих передовые облачные решения.

ИИ тоже сыграл свою роль. Более широкая приверженность Microsoft искусственному интеллекту выходит за рамки облачных вычислений, обещая усовершенствования на основе искусственного интеллекта в своих популярных продуктивных и программных предложениях. Успех этих улучшений на рынке станет решающим испытанием в 2024 году, что может ускорить восхождение Microsoft на вершину.

А вот Apple тем временем сталкивается с неблагоприятными факторами. Перенасыщенность рынка и усиление конкуренции в Китае затормозили рост компании, в результате чего четыре квартала подряд ее доходы снижались в годовом исчислении. Эти проблемы в сочетании с опасениями по поводу рынка смартфонов бросают тень на будущее господство Apple.

Сможет ли Microsoft использовать свои сильные стороны ИИ и воспользоваться уязвимостями Apple? Только время покажет, кому будет принадлежать корона.