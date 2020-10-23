Microsoft подала в суд на российского производителя йогуртов из-за Minecraft

Microsoft и принадлежащий ей разработчик компьютерных игр Mojang Synergies AB просят суд прекратить правовую охрану товарного знака Minecraft. Дело в том, что ООО «Сити» даже не использует его, а Microsoft — обладатель исключительного права на игру Minecraft, но не может зарегистрировать в России одноимённый товарный знак из-за действий ООО «Сити».

Издание РБК попыталось связаться с этой российской компанией, и журналистов перенаправили к производителю «Коломенское молоко». Он рассказал, что юрлицо «Сити» создали специально для регистрации торговых знаков. Производитель когда-то предлагал Microsoft выпускать детские напитки из сока с сывороткой под брендом Minecraft, но не получил ответа от американской компании. Сейчас «Коломенское молоко» готов отказаться от торгового знака.