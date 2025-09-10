Microsoft подключит ИИ Anthropic к своим сервисам наряду с OpenAI

Microsoft много лет сотрудничает с OpenAI и вложила в него более $ 13 млрд. Эта связка, по мнению экспертов, и помогла второй занять сильные позиции на рынке ИИ. Однако тесты показали, что новые модели Anthropic лучше справляются с отдельными задачами, например с автоматизацией финансовых расчётов в Excel или созданием презентаций в PowerPoint.

Забавно, что интеграция технологий Anthropic потребует от Microsoft использовать облачный сервис Amazon Web Services (AWS), где доступны эти модели (AWS — прямой конкурент Microsoft Azure).

Сотрудничество с OpenAI сохранится: его модели продолжат использоваться для «самых сложных задач».