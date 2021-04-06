Microsoft погрузила свои серверы в жидкость для повышения производительности

Технология погружного охлаждения используется в отрасли уже несколько лет, но Microsoft заявляет, что она — первая облачная компания, которая применяет технологию прямо на производстве.

Компания полностью погружает серверные стойки в специально разработанную непроводящую жидкость. Она сделана на основе фторуглерода. Жидкость отводит тепло при прямом попадании на компоненты, закипает, конденсируется и падает обратно в ванну. Жидкость кипит уже при 50 градусах по Цельсию, что делает её эффективной для своей задачи.

Такой вид жидкостного охлаждения уже используется майнерами, которые добывают криптовалюту.

В настоящее время большинство дата-центров используют воздушное охлаждение. Они берут внешний воздух и охлаждают его. Во время этого процесса используется много воды. Новая технология же сокращает затраты воды.