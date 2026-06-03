Microsoft показала умный рабочий пропуск с камерой и ИИ

Опубликовано 03 июня 2026, 16:011 мин.
Microsoft показала умный рабочий пропуск с камерой и ИИГаджет для работы. Но нужен ли
На конференции Microsoft представила два необычных концепта. Один из них — умный рабочий пропуск. И это полноценный гаджет.
© Microsoft
У него сенсорный экран, датчик отпечатка пальца, микрофон, а также Wi-Fi и 5G. Сбоку встроена камера.
В демонстрации сотрудник Microsoft произнёс: «ИИ-помощник, найди хорошие кадры, обработай их и отправь мне и моей команде на проверку». Пропуск всё сделал.
Компания говорит, что устройство создано для медсестёр, продавцов, специалистов на складах и др.
Второе устройство тоже с сенсорным экраном, микрофоном и специальными датчиками, которые понимают, когда вы рядом. Он подключается к компьютеру через Bluetooth и позволяет передавать задачи с одного устройства на другое.
Обе новинки пока только концепты.