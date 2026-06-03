Наука и технологии
Опубликовано 03 июня 2026, 16:01
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Microsoft показала умный рабочий пропуск с камерой и ИИ

Гаджет для работы. Но нужен ли
На конференции Microsoft представила два необычных концепта. Один из них — умный рабочий пропуск. И это полноценный гаджет.
Microsoft показала умный рабочий пропуск с камерой и ИИ

© Microsoft

У него сенсорный экран, датчик отпечатка пальца, микрофон, а также Wi-Fi и 5G. Сбоку встроена камера.

Microsoft показала умный рабочий пропуск с камерой и ИИ

© Microsoft

В демонстрации сотрудник Microsoft произнёс: «ИИ-помощник, найди хорошие кадры, обработай их и отправь мне и моей команде на проверку». Пропуск всё сделал.

Компания говорит, что устройство создано для медсестёр, продавцов, специалистов на складах и др.

Microsoft показала умный рабочий пропуск с камерой и ИИ

© Microsoft

Второе устройство тоже с сенсорным экраном, микрофоном и специальными датчиками, которые понимают, когда вы рядом. Он подключается к компьютеру через Bluetooth и позволяет передавать задачи с одного устройства на другое.

Обе новинки пока только концепты.

Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
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