Microsoft показала умный рабочий пропуск с камерой и ИИ

В демонстрации сотрудник Microsoft произнёс: «ИИ-помощник, найди хорошие кадры, обработай их и отправь мне и моей команде на проверку». Пропуск всё сделал.

Компания говорит, что устройство создано для медсестёр, продавцов, специалистов на складах и др.