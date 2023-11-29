Microsoft показала «уродливый» свитер в честь Windows XP

Свитер был доступен в размерах от SM до 3XL (на момент написания материала доступны 2XL и 3XL). Он отдает дань уважения непреходящей популярности Windows XP, когда-то бывшей компьютерным авангардом.

В прошлых моделях «уродливых» свитеров (так называют рождественские свитера в США) от Microsoft были представлены Minesweeper, MS Paint, логотип Windows и Clippy.

Microsoft обещает, что доходы от продажи свитера пойдут на поддержку организации The Nature Conservancy в ее важнейших инициативах по защите климата и биоразнообразия.

Окунитесь в ностальгию, переживите эпоху Windows XP и боритесь с изменением климата - и все это с помощью одного стильного свитера.