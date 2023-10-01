Microsoft пользователям Excel: будьте осторожны с этим Python

Они назвали три основные причины такого решения:

Безопасность: Безопасный запуск Python на локальной машине является сложной задачей, поэтому Python выполняется в изолированном от гипервизора контейнере в Azure без доступа к внешней сети.

Совместное использование рабочих пространств: Обеспечение согласованного поведения кода Python в общих рабочих пространствах без необходимости установки Python для членов команды было одной из приоритетных задач.

Надежность: Чтобы обеспечить постоянную работу Python в Excel для клиентов, Azure избавляет пользователей от необходимости поддерживать локальные установки Python.

Хоть представители компании и признали, что запускать Python-код было бы удобнее напрямую на компьютерах, они предупредили форумчан, чтобы они были с ним осторожнее, потому что они «рассматривают весь код Python в Excel как ненадежный, поэтому выполняют его в изолированном гипервизором контейнере в Azure, который не имеет исходящего доступа к сети».