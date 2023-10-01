Microsoft пользователям Excel: будьте осторожны с этим Python

Microsoft пользователям Excel: будьте осторожны с этим PythonВ чем причина беспокойства
Команда инженеров Microsoft, отвечающая за интеграцию Python в Excel, провела сессию на Reddit «Ask Me Anything» (AMA). Команда представила функцию, которая позволяет интегрировать Python в Excel. Хотя некоторые пользователи Reddit выразили желание запускать Python в средах, отличных от облачных контейнеров Microsoft Azure, команда объяснила, почему она выбрала именно облачный подход.
Они назвали три основные причины такого решения:
Безопасность: Безопасный запуск Python на локальной машине является сложной задачей, поэтому Python выполняется в изолированном от гипервизора контейнере в Azure без доступа к внешней сети.
Совместное использование рабочих пространств: Обеспечение согласованного поведения кода Python в общих рабочих пространствах без необходимости установки Python для членов команды было одной из приоритетных задач.
Надежность: Чтобы обеспечить постоянную работу Python в Excel для клиентов, Azure избавляет пользователей от необходимости поддерживать локальные установки Python.
Хоть представители компании и признали, что запускать Python-код было бы удобнее напрямую на компьютерах, они предупредили форумчан, чтобы они были с ним осторожнее, потому что они «рассматривают весь код Python в Excel как ненадежный, поэтому выполняют его в изолированном гипервизором контейнере в Azure, который не имеет исходящего доступа к сети».