Microsoft поместит сразу четыре камеры под дисплей смартфона

Источники утверждают, что Microsoft в последнее время сосредоточена на улучшении возможностей камеры в устройствах. Новая разработка компании называется «Лого камера». Суть её в том, что четыре датчика изображения будут располагаться так же, как элементы в логотипе Microsoft. Кроме того, у каждой камеры будет свой цветовой фильтр в соотвествии с цветами на лого.

Датчики будут размещены под экраном устройств Microsoft Surface. Когда функциональность камеры будет не нужна, сенсоры будут отображать цветной логотип.

Утверждается также, что датчики обеспечат более высокое разрешение и плотность пикселей благодаря оптимизации.