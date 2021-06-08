Microsoft поместит сразу четыре камеры под дисплей смартфона

Наука и технологии
Сегодня в 16:01
Microsoft поместит сразу четыре камеры под дисплей смартфонаОни будут образовывать логотип компании
В сети опубликовали новый патент Microsoft, который описывает новый дизайн для устройств Surface. Они получат много подэкранных датчиков изображения, которые будут образовывать знаменитый логотип компании, когда пользователю не нужны камеры.
Источники утверждают, что Microsoft в последнее время сосредоточена на улучшении возможностей камеры в устройствах. Новая разработка компании называется «Лого камера». Суть её в том, что четыре датчика изображения будут располагаться так же, как элементы в логотипе Microsoft. Кроме того, у каждой камеры будет свой цветовой фильтр в соотвествии с цветами на лого.
Датчики будут размещены под экраном устройств Microsoft Surface. Когда функциональность камеры будет не нужна, сенсоры будут отображать цветной логотип.
Утверждается также, что датчики обеспечат более высокое разрешение и плотность пикселей благодаря оптимизации.