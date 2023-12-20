Microsoft помогла создать ИИ-помощника для водителей

Этот помощник позволяет пользователям вести естественный разговор со своими автомобилями, облегчая голосовое взаимодействие для таких задач, как информационно-развлекательная система, поиск местоположения и другие команды.

Используя сервисы Microsoft, голосовой помощник TomTom применяет большие языковые модели (LLM). Помимо улучшения пользовательского опыта, голосовой помощник предназначен для интеграции в различные автомобильные информационно-развлекательные системы. Кроме того, он предустановлен в Digital Cockpit компании TomTom — открытой модульной автомобильной информационно-развлекательной платформе.