Microsoft помогла создать ИИ-помощника для водителей

Microsoft помогла создать ИИ-помощника для водителейСовместная с TomTom разработка
Компания TomTom, специализирующаяся на цифровых картах, объединила свои усилия с технологическим гигантом Microsoft, чтобы представить разговорный помощник для автомобилей на базе искусственного интеллекта (ИИ).
Этот помощник позволяет пользователям вести естественный разговор со своими автомобилями, облегчая голосовое взаимодействие для таких задач, как информационно-развлекательная система, поиск местоположения и другие команды.
Используя сервисы Microsoft, голосовой помощник TomTom применяет большие языковые модели (LLM). Помимо улучшения пользовательского опыта, голосовой помощник предназначен для интеграции в различные автомобильные информационно-развлекательные системы. Кроме того, он предустановлен в Digital Cockpit компании TomTom — открытой модульной автомобильной информационно-развлекательной платформе.