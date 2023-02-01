Microsoft позволит блокировать Linux-устройства ради их же блага

Возможность изоляции устройств находится в стадии публичного предварительного теста.

"Некоторые сценарии атак могут потребовать изолировать устройство от сети", - пишет Microsoft в своем блоге. "Это действие может помочь предотвратить контроль злоумышленника над взломанным устройством и выполнение дальнейших действий, таких как утечка данных".

По словам производителя, когда устройство изолировано, оно ограничено в процессах и веб-направлениях, которые разрешены. Вплоть до того, что оно не сможет получить доступ к облачным службам Microsoft Defender for Endpoint.

Как только ситуация, вызвавшая изоляцию, будет устранена, организации смогут снова подключить устройство к сети. Изоляция системы осуществляется через API.