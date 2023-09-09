Microsoft предложила юридическую защиту от нарушений авторских прав ИИ

Новая политика - Copilot Copyright Commitment - расширяет существующее покрытие Microsoft по возмещению убытков, связанных с интеллектуальной собственностью. Она направлена на решение проблем, связанных с инструментами генеративного искусственного интеллекта, которые могут непреднамеренно воспроизводить материалы, защищенные авторским правом, без указания авторства. Продукты Microsoft, основанные на искусственном интеллекте, такие как GitHub Copilot и Bing Chat, способны генерировать оригинальный код, текст и изображения путем поиска общедоступных данных в Интернете, иногда без прямого разрешения правообладателей.

Обязательство Copilot по защите авторских прав гарантирует, что клиенты могут использовать системы искусственного интеллекта Microsoft, не беспокоясь о возможных проблемах с авторскими правами. Microsoft будет покрывать убытки и судебные издержки клиентов, использующих эти сервисы, при условии соблюдения ими встроенных контентных фильтров и ограждений.