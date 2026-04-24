Microsoft предложит почти 9 тысячам сотрудникам уволиться добровольно

Программа рассчитана на работников, чей возраст и стаж в сумме дают 70 и более лет. Всего в США у Microsoft около 125 тысяч сотрудников. По оценкам, предложение получат до 7% из них — это примерно 8750 человек.

Для Microsoft это не первый случай массовых уходов. В 2025 году компания уже уволила около 15 тысяч человек. Но тогда сокращения не были такими добровольными.

Новая волна сокращений вновь связана с большими тратами на развитие ИИ. Microsoft только за второй квартал 2026 года потратит 37,5 миллиарда долларов, главным образом на строительство центров обработки данных.