Microsoft предоставила правительству доступ к новейшей модели искусственного интеллекта GPT-4

Технологический гигант, который является крупнейшим инвестором OpenAI и уже использует ее технологии для своего чат-бота Bing, объявил, что клиенты Azure Government теперь могут использовать языковые модели OpenAI GPT-4 и GPT-3 через сервис Microsoft Azure OpenAI.

Хотя конкретные правительственные учреждения не упоминаются, среди федеральных государственных заказчиков Azure Government значатся Министерство обороны, Министерство энергетики и NASA. Центр оборонной технической информации, отвечающий за военные исследования, будет одним из первых, кто начнет экспериментировать с моделями OpenAI через предложение Microsoft.