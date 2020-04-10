Microsoft предсказала многим отказ от возвращения в офис после пандемии

Об этом Microsoft пишет в своём последнем аналитическом отчёте по рынку труда. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 многих сотрудников перевели на удалённую работу. В Microsoft пришли к выводу, что часть работников так и останется трудиться в этом формате. Вынужденный переход на «удалёнку» доказал её эффективность.

Компания приводит в пример данные по использованию корпоративного мессенджера Teams в Китае. Даже после того, как в стране сняли карантин, ежедневное число пользователей приложения осталось гораздо большим, чем до эпидемии. Более того, оно продолжает расти.

Также в Microsoft отметили, что удалённая работа позволяет сэкономить средства на проведении крупных конференций.