Microsoft представила новые ускорители для доминирования в области ИИ

Однако Microsoft утверждает, что ее чипы являются эксклюзивными и предназначены исключительно для внутренней кухни. Позиционируя себя как «компанию-копилку», Microsoft ставит своей целью решить проблемы ИИ, поскольку технологический гигант мечтает о бесперебойных и экономически эффективных услугах ИИ.

Несмотря на то, что контрольные показатели еще не обнародованы, Microsoft в восторге от производительности чипов, что создает основу для новой «эры господства» ИИ.