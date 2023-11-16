Microsoft представила новые ускорители для доминирования в области ИИ

Microsoft представила новые ускорители для доминирования в области ИИСможет ли компания подвинуть Nvidia
Microsoft обнародовала свое «секретное оружие»: ИИ-ускоритель Azure Maia 100 и процессор Azure Cobalt 100. Ускоритель Maia, созданный для совершенствования искусственного интеллекта, оснащен 105 миллиардами транзисторов и предназначен для больших языковых моделей, таких как GPT-3.5 Turbo и GPT-4. С другой стороны, Cobalt, 128-ядерный процессор на базе ARM, предназначен для решения обычных вычислительных задач.
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Однако Microsoft утверждает, что ее чипы являются эксклюзивными и предназначены исключительно для внутренней кухни. Позиционируя себя как «компанию-копилку», Microsoft ставит своей целью решить проблемы ИИ, поскольку технологический гигант мечтает о бесперебойных и экономически эффективных услугах ИИ.
Несмотря на то, что контрольные показатели еще не обнародованы, Microsoft в восторге от производительности чипов, что создает основу для новой «эры господства» ИИ.