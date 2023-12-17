Наука и технологии
14:57, 17 декабря 2023
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Microsoft представила Phi-2: модель малого ИИ, превосходящая Google

Новая глава ИИ?

Новая языковая модель Phi-2 от Microsoft, предназначенная для ноутбуков и мобильных устройств, с ее 2,7 миллиарда параметров набирает обороты, превосходя более крупные модели других компаний. Примечательно, что Phi-2 даже превосходит Gemini Nano 2 от Google, демонстрируя более высокую производительность и низкий уровень «токсичности» в общении.

Несмотря на триумф, есть одна загвоздка: Phi-2 в настоящее время ограничен «только исследовательскими целями», поэтому коммерческое использование остается под вопросом.

Пока Microsoft празднует свою победу на арене ИИ, компаниям, желающим использовать Phi-2 в инновационных продуктах, придется подождать возможных изменений в лицензировании.

Та же Microsoft, кстати, в рамках нового подхода решила объединить ядерную энергию и искусственный интеллект (ИИ), чтобы запустить следующую «эру развития ИИ». Технологический гигант предложил использовать технологию ИИ для упрощения сложных процессов регулирования, связанных с созданием атомных электростанций, что ускорит обычно длительную и ресурсоемкую работу.

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