Microsoft представила Phi-2: модель малого ИИ, превосходящая Google

Несмотря на триумф, есть одна загвоздка: Phi-2 в настоящее время ограничен «только исследовательскими целями», поэтому коммерческое использование остается под вопросом.

Пока Microsoft празднует свою победу на арене ИИ, компаниям, желающим использовать Phi-2 в инновационных продуктах, придется подождать возможных изменений в лицензировании.

Та же Microsoft, кстати, в рамках нового подхода решила объединить ядерную энергию и искусственный интеллект (ИИ), чтобы запустить следующую «эру развития ИИ». Технологический гигант предложил использовать технологию ИИ для упрощения сложных процессов регулирования, связанных с созданием атомных электростанций, что ускорит обычно длительную и ресурсоемкую работу.