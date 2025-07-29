Microsoft превратил Edge в ИИ-браузер с помощью Copilot Mode

Эта функция расширяет возможности встроенного ИИ-ассистента, позволяя Copilot анализировать все открытые вкладки, искать нужную информацию, сравнивать товары, бронировать рестораны и даже использовать голосовое управление.

Copilot теперь появляется не только в боковой панели, но и в адресной строке браузера. Он может с вашего разрешения получить доступ к истории просмотров и сохранённым учётным данным, чтобы, например, самостоятельно оформить бронирование или покупку.

Также ИИ помогает структурировать веб-серфинг в виде тематических «путешествий» — с сохранением полезных ссылок по категориям.

Режим Copilot Mode остаётся опциональным: его можно включить или отключить в настройках Edge. Он также будет бесплатным только ограниченное время, а некоторые функции будут доступны в рамках ограничений по использованию, что намекает на будущую привязку к платной подписке.