Microsoft приказал конкурирующим чат-ботам на нейросетях прекратить использовать данные Bing

Для их обучения

Microsoft не хочет, чтобы ее конкуренты использовали поисковик Bing для работы своих чат-ботов с искусственным интеллектом, передает Bloomberg. Для этого она сообщила двум неназванным поисковым системам, работающим на Bing, об ограничении их доступа к поисковым данным Microsoft в случае использование их в разработке чат-ботов.