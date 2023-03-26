Microsoft приказал конкурирующим чат-ботам на нейросетях прекратить использовать данные Bing

Microsoft приказал конкурирующим чат-ботам на нейросетях прекратить использовать данные BingДля их обучения
Microsoft не хочет, чтобы ее конкуренты использовали поисковик Bing для работы своих чат-ботов с искусственным интеллектом, передает Bloomberg. Для этого она сообщила двум неназванным поисковым системам, работающим на Bing, об ограничении их доступа к поисковым данным Microsoft в случае использование их в разработке чат-ботов.
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Как отмечает Bloomberg, Microsoft лицензирует поисковые данные Bing нескольким поисковым системам, включая DuckDuckGo, Yahoo и поисковую систему искусственного интеллекта You.com. Источники, близкие к ситуации, сообщили Bloomberg, что Microsoft считает использование данных Bing в разработке чат-ботов нарушением контракта и готова расторгнуть соглашения с поисковыми системами, обвиненными в неправомерном использовании этой информации.
Неясно, приняла ли Microsoft меры против каких-либо поисковых систем.