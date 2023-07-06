Microsoft признала хакерскую атаку на данные пользователей

Хотя Microsoft назвала хакерскую группу Storm-1359 ответственной за атаку, Anonymous Sudan заявили о своей причастности в своем Telegram-канале. Компания Microsoft уточнила, что данные пользователей не были скомпрометированы во время инцидента.

Однако недавно Anonymous Sudan объявили на своем канале в Telegram, что они успешно взломали и украли личные данные 30 миллионов клиентов Microsoft, выставив их на продажу за 50 000 долларов. Microsoft оспорила эти заявления, заявив, что проведенный анализ не выявил никаких признаков доступа к данным клиентов или их компрометации.

Пока неясно, будет ли Microsoft проводить дальнейшее расследование.