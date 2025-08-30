Microsoft продолжила увольнять протестующих сотрудников

Опубликовано 30 августа 2025, 21:001 мин.
Microsoft продолжила увольнять протестующих сотрудниковУволила ещё двух сотрудников
Microsoft уволила двух сотрудников, Нисрин Джарадат и Юлиуса Шана, за участие в протестах против контрактов компании с израильской армией и правительством. Протестующие организовывали палаточные лагеря возле штаб-квартиры Microsoft.
© Ferra.ru
Ранее на прошлой неделе были уволены ещё два сотрудника после того, как участники протестов проникли в офис президента Microsoft Брэда Смита. Джарадат также отправила массовое письмо сотрудникам, в котором выразила недовольство тем, как компания относится к ней как к палестинской работнице, игнорируя внутренние ограничения на «обсуждение Палестины и Газы».
Группа No Azure for Apartheid проводит акции против Microsoft в течение года, прерывая презентации руководителей и пытаясь занять территории возле штаб-квартиры. На одной из последних акций активисты вернулись с палатками, столами и вылили красную краску на знак компании.
Microsoft отказалась дать официальное заявление для СМИ.