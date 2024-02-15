Microsoft проведет собственную крупную конференцию в мае: что стоит ждать

Опубликовано 15 февраля 2024, 16:27
1 мин.
Microsoft проведет собственную крупную конференцию в мае: что стоит ждатьУпор на ИИ и не только
Ежегодная конференция Microsoft Build возвращается в Сиэтл с 21 по 23 мая 2024 года. В этом году мероприятие пройдет в гибридном формате, в котором примут участие как очные, так и онлайн участники, чтобы погрузиться в последние достижения в области инструментов и технологий Microsoft для разработчиков.
Анонс, сделанный через Twitter, предлагает дразнящий взгляд на то, что их ждет, из интересного — ИИ. После успешного прошлогоднего возвращения к очным встречам Build 2024 обещает еще более широкий охват, ориентированный на разработчиков по всему миру.
Прошедший 2023 год был знаменательным для Microsoft в области ИИ: инновационные инструменты, такие как Copilot Studio и Windows AI Studio, расширили возможности разработчиков и открыли новые творческие возможности. Можно ожидать, что в этом году Build еще больше подчеркнет растущие амбиции Microsoft в области ИИ, продемонстрировав его интеграцию в Windows, Microsoft 365 и другие системы.
Пока официальное расписание остается под грифом «секретно».