Microsoft проведет собственную крупную конференцию в мае: что стоит ждать

Анонс, сделанный через Twitter, предлагает дразнящий взгляд на то, что их ждет, из интересного — ИИ. После успешного прошлогоднего возвращения к очным встречам Build 2024 обещает еще более широкий охват, ориентированный на разработчиков по всему миру.

Прошедший 2023 год был знаменательным для Microsoft в области ИИ: инновационные инструменты, такие как Copilot Studio и Windows AI Studio, расширили возможности разработчиков и открыли новые творческие возможности. Можно ожидать, что в этом году Build еще больше подчеркнет растущие амбиции Microsoft в области ИИ, продемонстрировав его интеграцию в Windows, Microsoft 365 и другие системы.

Пока официальное расписание остается под грифом «секретно».