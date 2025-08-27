Microsoft провела экстренную пресс-конференцию после захвата офиса протестующими

Протест организовала группа No Azure for Apartheid, требующая, чтобы Microsoft разорвала все контракты с правительством и армией Израиля. Ранее в этом году участники группы уже прерывали публичные презентации компании с аналогичными требованиями.

Смит заявил, что Microsoft привержена соблюдению прав человека и условий своих контрактов на Ближнем Востоке. Компания начала расследование после публикаций в СМИ о том, что облачная платформа Azure якобы использовалась для слежки за палестинцами. Microsoft не согласна с частью выводов изданий.

По словам Смита, всего в акции участвовали семь человек, двое из них — сотрудники Microsoft. Все нарушители были выведены полицией.