Microsoft провела экстренную пресс-конференцию после захвата офиса протестующими

Опубликовано 27 августа 2025, 18:501 мин.
Microsoft провела экстренную пресс-конференцию после захвата офиса протестующимиВидеообращение
Президент Microsoft Брэд Смит провел экстренную пресс-конференцию после того, как протестующие проникли в здание компании и устроили «сидячую акцию» прямо в его офисе. Смит, сидя на краю своего стола, обратился к журналистам и зрителям в прямом эфире. Он назвал произошедшее «необычным днем» и подчеркнул, что действия протестующих были недопустимы.
Протест организовала группа No Azure for Apartheid, требующая, чтобы Microsoft разорвала все контракты с правительством и армией Израиля. Ранее в этом году участники группы уже прерывали публичные презентации компании с аналогичными требованиями.
Смит заявил, что Microsoft привержена соблюдению прав человека и условий своих контрактов на Ближнем Востоке. Компания начала расследование после публикаций в СМИ о том, что облачная платформа Azure якобы использовалась для слежки за палестинцами. Microsoft не согласна с частью выводов изданий.
По словам Смита, всего в акции участвовали семь человек, двое из них — сотрудники Microsoft. Все нарушители были выведены полицией.