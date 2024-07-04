Microsoft провела очередной раунд массовых увольнений

Опубликовано 04 июля 2024, 20:01
1 мин.
Microsoft провела очередной раунд массовых увольненийНа фоне “стратегических изменений”
На этой неделе компания Microsoft начала очередной цикл увольнений. Сокращения затронули сотрудников различных команд и подразделений, включая должности в управлении продуктами и программами. Точное количество уволенных сотрудников пока не разглашается.
В своем заявлении представитель Microsoft пояснил: "Организационные и кадровые корректировки - необходимая и регулярная часть управления нашим бизнесом. Мы продолжим определять приоритеты и инвестировать в стратегические области роста для нашего будущего и для поддержки наших клиентов и партнеров".
Последняя серия увольнений последовала за предыдущими, включая сокращение 1000 рабочих мест в прошлом месяце в таких подразделениях, как Azure и HoloLens, и почти 2000 увольнений в январе в игровом подразделении после приобретения Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов.