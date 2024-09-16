Microsoft провела саммит по ИИ, а потом уволила 650 человек

Так, саммит был быстро омрачен заявлением генерального директора игрового подразделения Microsoft Фила Спенсера о сокращении еще 650 рабочих мест. Это последовало за предыдущим сокращением 1900 сотрудников, причем оба раунда увольнений скорее всего связаны с приобретением Activision Blizzard. Увольнения вызвали критику со стороны защитников труда, в том числе организации Communications Workers of America (CWA) и AFL-CIO.

В октябре 2023 года Microsoft отпраздновала заключение «новаторского соглашения о нейтралитете» с CWA, направленного на «развитие сотрудничества между компанией и ее сотрудниками в вопросах объединения в профсоюзы». Несмотря на это, недавние увольнения вызвали негативную реакцию: CWA осудила сокращение рабочих мест как «бессердечное» и ненужное.