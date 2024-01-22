Microsoft проверила эффективность водородного топлива для питания серверов

В демонстрации, проведенной в центре обработки данных Microsoft в Шайенне, штат Вайоминг, использовалась система водородных топливных элементов мощностью 1,5 МВт, интегрированная с двумя аккумуляторными системами хранения энергии Cat® Power Grid Stabilization (PGS) 1260, для питания критической нагрузки в течение 48 часов.

Проект, поддержанный инициативой H2@Scale Министерства энергетики США, подтвердил работоспособность системы питания на водородных топливных элементах на большой высоте и в условиях низких температур, продемонстрировав ее надежность в сложных условиях. Компания Caterpillar, как руководитель проекта, обеспечила общую системную интеграцию, силовую электронику и управление микрогридом, а Microsoft и Ballard Power Systems внесли свой опыт в инфраструктуру центров обработки данных и технологию топливных элементов.