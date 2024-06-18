Microsoft расширила свою программу ответственного ИИ на Европу

Европейская "экспансия" направлена на раскрытие нового потенциала на всем континенте по мере усиления глобальной гонки за развитие ИИ, пишут эксперты. В числе задач - обмен опытом, регистрация систем ИИ и разработка стандартизированных показателей для оценки результатов ИИ. Эта инициатива направлена на создание "сплоченной сети для обмена ресурсами и роста".

Сара Хармон, президент Foundation 29, подчеркнула важность ответственного использования высококачественных данных о пациентах для развития технологий ИИ. Доктор Мишель ван Гендерен из Медицинского центра Эразмус подчеркнул необходимость трансграничного сотрудничества для преобразования здравоохранения с помощью ИИ.

Эта инициатива согласуется с другими рамочными программами, такими как Коалиция за ИИ в здравоохранении (CHAI), в которой участвуют технологические гиганты и ведущие медицинские организации.

И таких коалиций будет всё больше.