Microsoft расширила свою программу ответственного ИИ на Европу

Microsoft расширила свою программу ответственного ИИ на ЕвропуСтало известно на конференции HLTH Europe
Европейская "экспансия" направлена на раскрытие нового потенциала на всем континенте по мере усиления глобальной гонки за развитие ИИ, пишут эксперты. В числе задач - обмен опытом, регистрация систем ИИ и разработка стандартизированных показателей для оценки результатов ИИ. Эта инициатива направлена на создание "сплоченной сети для обмена ресурсами и роста".
Сара Хармон, президент Foundation 29, подчеркнула важность ответственного использования высококачественных данных о пациентах для развития технологий ИИ. Доктор Мишель ван Гендерен из Медицинского центра Эразмус подчеркнул необходимость трансграничного сотрудничества для преобразования здравоохранения с помощью ИИ.
Эта инициатива согласуется с другими рамочными программами, такими как Коалиция за ИИ в здравоохранении (CHAI), в которой участвуют технологические гиганты и ведущие медицинские организации.
И таких коалиций будет всё больше.