Microsoft разработала систему по борьбе с пиратскими программами

Наука и технологии
Сегодня в 12:38
Microsoft разработала систему по борьбе с пиратскими программамиМожно получать вознаграждения за жалобы
Стало известно об антипиратской системе Microsoft на базе блокчейна Ethereum. Её пользователи смогут анонимно заявлять о нелегальным программах, картинках и музыке, а также получать за это вознаграждение.
Эта система — совместный проект Microsoft, Alibaba и Университета Карнеги-Меллона. Называется она Argus. Система позволяет отследить первоисточник пиратского контента, опираясь на специальный алгоритм цифрового водяного знака. Argus работает и с программами, и с изображениями и с аудио.
По утверждению исследователей, система может работать с различными типами файлов: изображениями, аудио или программами.
Система не позволит предприимчивым гражданам нажиться на жалобах. Пользователь не сможет сообщить об одном и том же нелегальном файлообменнике несколько раз, используя разные никнеймы.
Пока неясно, когда система будет запущена официально.