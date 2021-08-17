Microsoft разработала систему по борьбе с пиратскими программами

Эта система — совместный проект Microsoft, Alibaba и Университета Карнеги-Меллона. Называется она Argus. Система позволяет отследить первоисточник пиратского контента, опираясь на специальный алгоритм цифрового водяного знака. Argus работает и с программами, и с изображениями и с аудио.

По утверждению исследователей, система может работать с различными типами файлов: изображениями, аудио или программами.

Система не позволит предприимчивым гражданам нажиться на жалобах. Пользователь не сможет сообщить об одном и том же нелегальном файлообменнике несколько раз, используя разные никнеймы.

Пока неясно, когда система будет запущена официально.