Microsoft развернула крупнейший стенд на Gamescom в Германии

Особое внимание привлекло решение о том, что ожидаемая игра «Индиана Джонс и Великий круг», изначально планировавшаяся как эксклюзив для Xbox, выйдет также на PlayStation 5 весной 2025 года. Предполагается, что этот шаг является частью стратегии привлечения игроков через эксклюзивные тайтлы.

После завершения приобретения Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов и закрытия студий Bethesda, Microsoft стремится укрепить свои позиции на рынке. Также анонсирован выход обновленных консолей Xbox Series X без дисковода с 15 октября.