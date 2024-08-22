Наука и технологии
Опубликовано 22 августа 2024, 22:40
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Microsoft развернула крупнейший стенд на Gamescom в Германии

Компания анонсировала выход эксклюзивных игр на конкурентных консолях
На крупнейшей игровой выставке Gamescom в Германии Microsoft представила свой самый масштабный стенд. В условиях недавних трудностей, таких как закрытие студий и рост цен, компания стремится привлечь внимание игроков.
Microsoft развернула крупнейший стенд на Gamescom в Германии

© Ferra.ru

Особое внимание привлекло решение о том, что ожидаемая игра «Индиана Джонс и Великий круг», изначально планировавшаяся как эксклюзив для Xbox, выйдет также на PlayStation 5 весной 2025 года. Предполагается, что этот шаг является частью стратегии привлечения игроков через эксклюзивные тайтлы.

После завершения приобретения Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов и закрытия студий Bethesda, Microsoft стремится укрепить свои позиции на рынке. Также анонсирован выход обновленных консолей Xbox Series X без дисковода с 15 октября.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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