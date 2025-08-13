Microsoft рекомендовала пользователям Windows отказаться от Chrome

Опубликовано 13 августа 2025, 16:181 мин.
Microsoft рекомендовала пользователям Windows отказаться от ChromeКомпания объясняет это вопросами безопасности
Microsoft усилила давление на пользователей Windows, пытающихся установить браузер Google Chrome. Теперь при загрузке установочного файла появляется предупреждение, предлагающее отказаться от Chrome и воспользоваться Microsoft Edge, который позиционируется как более безопасный и надёжный вариант.
Подобные шаги предпринимались и раньше, но в этот раз сообщение выводится не в рекламных баннерах или поисковой выдаче, а прямо в момент перехода на другой браузер. Это происходит на фоне конкуренции между Microsoft и Google за долю на рынке браузеров, где Chrome остаётся лидером, а Edge пока значительно отстаёт.
С точки зрения характеристик, оба браузера имеют схожую производительность. При этом Microsoft указывает на более тесную интеграцию Edge с Windows и использование собственной инфраструктуры, что, по мнению компании, повышает безопасность работы в интернете.