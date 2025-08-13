Microsoft рекомендовала пользователям Windows отказаться от Chrome

Подобные шаги предпринимались и раньше, но в этот раз сообщение выводится не в рекламных баннерах или поисковой выдаче, а прямо в момент перехода на другой браузер. Это происходит на фоне конкуренции между Microsoft и Google за долю на рынке браузеров, где Chrome остаётся лидером, а Edge пока значительно отстаёт.

С точки зрения характеристик, оба браузера имеют схожую производительность. При этом Microsoft указывает на более тесную интеграцию Edge с Windows и использование собственной инфраструктуры, что, по мнению компании, повышает безопасность работы в интернете.